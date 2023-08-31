Вона наголосила, що склади із запасами росіян в окупованому Криму є абсолютно законними цілями для України.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала нічну "бавовну" у тимчасовано окупованому Росією Криму. За її словами, наразі додаткова інформація щодо роботи сил оборони по Кримському півострову потребує уточнення.

"Тому поки що спостерігаємо, а десь навіть неприховано радіємо", - наголосила Гуменюк.

Вона уточнила, у Криму розташовані певні запаси росіян, в тому числі і чорноморського флоту РФ.

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"Відтак, будь-яка робота та знищення цих запасів - абсолютно законні цілі", - зазначила очільниця прес-центру сил оборони півдня.

Гуменюк також додала, що стратегія захисту росіянами Керченського мосту затопленими баржами є заспокійливою для самих окупантів, адже "захищаючись з моря, треба спостерігати й за повітрям".

"Знаєте, коли нервуються, то руки мають бути чимось зайняті. От приблизно такий стан у них зараз відносно цієї зайвої конструкції. Військово-політичним керівництвом України доля цієї конструкції визначена, а значить сили оборони продовжать це (атаки - УНІАН) робити", - сказала вона.

Представниця сил оборони півдня також прокоментувала атаки безпілотників й на території Росії.

"Ми анонсували, що починаємо сезон бавовни. Вона буде квітнути, поки будуть сприятливі умови. Поки що нас все влаштовує… Звісно, мають настати й у нас жнива", - підсумувала вона підвищення інтенсивності таких атак.

Вибухи в Криму - останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі у тимчасово окупованій Феодосії в Криму пролунали вибухи. Зокрема, "бавовна" завітало до однієї з будівель в районі Керченського шосе, там виникла пожежа, а на деяких вулицях зникло світло на певний проміжок часу.

Місцеві Telegram-канали повідомляли про атаку безпілотника, який нібито збила російська протиповітряна оборона. Водночас, окупаційна адміністрація повідомила про нібито збиття ракети, уламки якої пошкодили лінії електропередач на сході Криму.

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