Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала нічну "бавовну" у тимчасовано окупованому Росією Криму. За її словами, наразі додаткова інформація щодо роботи сил оборони по Кримському півострову потребує уточнення.
"Тому поки що спостерігаємо, а десь навіть неприховано радіємо", - наголосила Гуменюк.
Вона уточнила, у Криму розташовані певні запаси росіян, в тому числі і чорноморського флоту РФ.
"Відтак, будь-яка робота та знищення цих запасів - абсолютно законні цілі", - зазначила очільниця прес-центру сил оборони півдня.
Гуменюк також додала, що стратегія захисту росіянами Керченського мосту затопленими баржами є заспокійливою для самих окупантів, адже "захищаючись з моря, треба спостерігати й за повітрям".
"Знаєте, коли нервуються, то руки мають бути чимось зайняті. От приблизно такий стан у них зараз відносно цієї зайвої конструкції. Військово-політичним керівництвом України доля цієї конструкції визначена, а значить сили оборони продовжать це (атаки - УНІАН) робити", - сказала вона.
Представниця сил оборони півдня також прокоментувала атаки безпілотників й на території Росії.
"Ми анонсували, що починаємо сезон бавовни. Вона буде квітнути, поки будуть сприятливі умови. Поки що нас все влаштовує… Звісно, мають настати й у нас жнива", - підсумувала вона підвищення інтенсивності таких атак.
Вибухи в Криму - останні новини
Як повідомляв УНІАН, минулої ночі у тимчасово окупованій Феодосії в Криму пролунали вибухи. Зокрема, "бавовна" завітало до однієї з будівель в районі Керченського шосе, там виникла пожежа, а на деяких вулицях зникло світло на певний проміжок часу.
Місцеві Telegram-канали повідомляли про атаку безпілотника, який нібито збила російська протиповітряна оборона. Водночас, окупаційна адміністрація повідомила про нібито збиття ракети, уламки якої пошкодили лінії електропередач на сході Криму.