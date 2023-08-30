Окупаційна адміністрація заявила про збиття крилатої ракети.

У тимчасово окупованій Феодосії в Криму пролунали вибухи. Безпілотник або його уламки влучили в будівлю в районі Керченського шосе, після чого почалася пожежа.

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер". Зазначається, що на деякий час на окремих вулицях зникло світло.

"З Феодосії повідомляють наші підписники: було три пуски ракет, останнім, ймовірно, збили безпілотник. Пожежа спалахує в районі очисних споруд. Звуки вибухів було чути навіть у Старому Криму. З Феодосії у бік Приморського помчали автомобілі швидкої допомоги", – йдеться у дописах.

Окупаційна адміністрація одразу ж заявила про роботу ППО. Нібито збито ракету.

"Силами ППО у східній частині Криму збито крилату ракету. Прошу всіх зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації", – написав гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Водночас радник Аксьонова Олег Крючков стверджує, що уламки "збитої ракети" пошкодили лінії електропередач на сході Криму.

Вибухи в окупованому Криму

В ніч на 30 серпня Севастопольську бухту в Криму атакували безпілотники. гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв відзвітував про роботу "сил ППДО".

Вибух у Криму пролунав і 29 серпня. Тоді окупанти казали, що "здетонувала трава". Водночас на місці вибуху було видно густий дим, очевидці казали, що туди прямували декілька карет "швидкої".

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