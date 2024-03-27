За її словами, ворог не відмовився від масованих ракетних атак, але точкові удари надзвуковими ракетами можуть відбуватися будь-якого дня або ночі і це основна загроза.

Росія збільшила використання надзвукових та балістичних ракет від відчаю. Українцям слід готуватися до подальших точкових ударів РФ.

"Ворог знаходиться у певній стадії відчаю, коли може застосовувати таке рідкісне озброєння. Те що вони перейшли на удари балістикою свідчить, що їх явно не влаштовує рівень нашої протиповітряної оборони, тобто ефективність її протидії. Бо зараз їх масовані атаки не мають того переліку результатів, які вони собі позначали", - сказала керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі Київ24.

За її словами, ворог буде продовжувати як точкові удари з використанням "складного" для української ППО озброєння – надзвукового або балістичного, так і масовані атаки - дронові чи інші, суто ракетні.

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"Атаки будуть продовжуватись. Потенціал і балістичних ракет, і надзвукових ракет у ворога є. Наскільки багато – тут не хочу влаштовувати якісь жахачки, але треба розуміти, що кілька десятків – це вже дуже багато. Тому що удар навіть однією такою ракетою - це руйнування, трагедії. Навіть коли працюють системи типу Patriot – Київ це побачив - збиття подібної ракети теж може завдавати чимало шкоди, чимало руйнувань", - сказала Гуменюк.

Про цьому звернула увагу, що точкові удари можуть відбуватися будь-якого дня або ночі на відміну від масованих атак, які потребують певного часу для підготовки.

"Точкові удари - це основна загроза, яку треба усвідомолювати. Вона може бути реалізована ворогом будь якої миті. Масовані ракетні атаки потребують більшої підготовки, вони можуть мати відтермінування від 7 до 10 днів, до двох тижнів. І тут треба пам’ятати, що той період затяжної паузи у півтора місяці, який ми спостерігали, був спровокований силами оборони України. Тому що наша бойова робота суттєво втрутилась в розгортання їхніх планів. Знищення повітряного радіолокаційного пункту спостереження одного, потім другого, серйозний літакопад, загрози для тактичної і стратегічної авіації. Ворог переоцінював і перефарматовував свої атаки. Зараз, цілком ймовірно, що провівши первну оцінку таких викликів і ризиків вони можуть перейти в трошки інший режим інтенсивності", - зауважила Гуменюк.

Вона підтвердила, що під час минулого обстрілу Києва на Тарханкуті були розгорнуті пускові берегові ракетні комплкси, оперативно-тактичні комплекси, які можуть завдавати удари як балістикою типу "Іскандер-М", так і надзвуковими ракетами "Онікс", які є протикорабельними, і власне "Цирконами", які є модернізованими і більш сучасними ракетами з більшою дальністю.

"Перехід ворога на використання таких ракет означає загрозу застосування балістики з півдня і до північних териорій", - підкреслила Гуменюк.

Удар по Києву 25 березня - останні новини

25 березня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок цієї атаки постраждали щонайменше 10 людей, сталися масштабні руйнування. Аналітики вважають, що удару було завдано найновішою російською ракетою ЗМ22 "Циркон". Раніше окупанти вже запускали "Циркон" по столиці - атака 7 лютого.

За словами майора запасу Нацгвардії Олексія Гетьмана, окупанти не могли встигнути виробити велику кількість таких ракет. На його думку, мова йде про щонайбільше 10 "Цирконів".

Гуменюк вже заявила, що у ворога в накопиченні у Криму є декілька десятків ракет "Циркон" і він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, в тому числі, на Київ.

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