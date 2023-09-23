Влучання в такий об’єкт – це завжди дуже потужний не тільки вогневий результат, а й морально-психологічний.

Начальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк прокоментувала учорашній удар України по Генштабу Чорноморського флоту РФ, зазначивши, що влучання в такий об’єкт має завжди дуже потужний як вогневий, так й морально-психологічний результат.

Про це вона сказала в ефірі марафону єдиних новин.

"Штаб – це є мозковий центр, концентрація керівнного складу, збір ідей і задумів. Влучання в такий об’єкт – це завжди дуже потужний не тільки вогневий результат, а й морально-психологічний. Бо ураження пунктів управлення – це завжди внесення додатково сумбуру в керування військами. В цьому випадку також керування військами однозначно зазнало втрат, зазнало порушення, тобто налагодженої системи нема. Час на її відновлення – це час нам, щоб реалізовувати свої ідеї", - зазначила Гуменюк.

За її словами, в умовах війни влучання в об’єкт управління, пункт управління – це завжди результат.

Гуменюк запевнила, що "бавовна" буде квітнути, сезон триває".

"Таких цілей у нас там багато. І розкривати всі деталі ще зарано. Сюрпризи будуть для них ще і ще. І вони не мають проти них протидії", - сказала вона.

Начальниця пресцентру підкреслила, що Україна веде бойову роботу по законних військових цілях і працює тільки там, де це перевірено, точно, достовірно.

Водночас попередила, що ворог намагається "створити синдром "отвєточки" і тиснути на прифронтові території, здійснюючи обстріли.

"Але ми будемо продовжувати бойову роботу і будемо намагатися захищати тих, на кого ворог тисне", - наголосила Гуменюк.

Удар по штабу ЧФ РФ в Севастополі

Учора, 22 вересня Збройні Сили України завдали чергового удару по військовій інфораструткрі росіян у окупованому Криму. Було уражено штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них - російські генерали.

Сьогодні Сили спецоперацій України інформували, що у штабі ЧФ РФ у Севастополі вчора під час ураження проводилась нарада керівнного складу. Результатом спецоперації "Крабовая ловушка" є десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.

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