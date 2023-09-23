Озвучено деталі спецоперації "Крабовая ловушка", яку провела Україна 22 вересня, атакувавши ракетами Севастополь.

У штабі ЧФ РФ у Севастополі під час ракетної атаки 22 вересня проводилась нарада керівного складу.

Сили спецоперацій України озвучили деталі спецоперації "Крабовая ловушка", результатом якої є десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.

"Спецоперація ССО "Крабовая ловушка". Вражено штаб Чорноморського флоту РФ. Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила "вчасно та точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ в тимчасово окупованому м.Севастополь", - мовиться у повідомленні.

Як зазначається, дані було передано Повітряним силам для нанесення ураження.

"Деталі проведення стануть відомі, коли це буде можливо, а результат - десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту", - наголошують у ССО.

Удар по штабу ЧФ РФ в Севастополі

Учора, 22 вересня Збройні Сили України завдали чергового удару по військовій інфраструктурі росіян в окупованому Криму. Було уражено штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них - російські генерали.

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