Буданов не підтвердив повідомлення про імовірну ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них - російські генерали.

Він розповів, що серед поранених в тяжкому стані перебуває командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук, а також начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков без свідомості, повідомляє "Голос Америки".

"Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі - вони не входять у той перелік, який я вам озвучив", - розповів Буданов.

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Зазначається, що Олександр Романчук - командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку, отримав звання генерал-полковника у 2023 році. Генерал-лейтенант Олег Цеков - командир 200 ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ.

Буданов не підтвердив повідомлення про імовірну ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова.

За його словами, розвідка збирає дані з усіх джерел при чому агентурні джерела - одні з основних. Однак він не сказав, чи для атаки на штаб були використані ракети західного виробництва.

Атака на штаб Чорноморського флоту - деталі

22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі прилетіли ракети. Російське Міноборони визнало факт удару і навіть повідомило про загиблого. Щоправда всього одного, і пізніше "перекваліфікувало" його в "зниклого безвісти".

Збройні Сили України офіційно підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту Росії. Як повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, ціль була вражена внаслідок вдалої атаки.

Ракети Storm Shadow були використані Україною для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ, повідомили Sky News у ВПС країни.

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