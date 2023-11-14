У Силах оборони вважають, що окупанти самі собі нашкодили, коли намагалися спровокувати українських захисників.

У ЗСУ заявили, що росіяни заявили про нібито відхід з лівобережжя на Херсонщині, щоб спровокувати Сили оборони України на якісь певні дії, але прибрали заяву, бо спроба виявилася невдалою.

Про це керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла у телемарафоні. За її словами, це - очевидно спроба виміряти готовність та спосіб реагування ЗСУ на такі заяви.

"Оскільки довготривалий час в публічному інформаційному просторі підігрівалися всі необхідні ресурси, щоб пролунала подібна заява. І тоді вони хотіли спровокувати нашу реакцію, а вона не послідувала. Вони зрозуміли, що отримали фактично зворотний ефект - в їх війську почалась паніка, посилився розбрат і вони були змушені прибрати цю заяву", - сказала Гуменюк.

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За її словами, у лавах росіян на лівобережжі не "дуже хороші справи", оскільки морально-психологічна ситуація в підрозділах, які знаходяться там, наближена до критичної.

"Там процвітає дезертирство, процвітають суперечки між самими підрозділами та немає злагодженості. І це все ускладнює бойову роботу в тих умовах, коли Сили оборони тиснуть на присутність військ на лівому березі", - наголосила військова.

Водночас вона відмовилася коментувати, чи є просування ЗСУ на лівобережжі, наголосивши, що це нашкодить, як українським військовим, так й цивільному населенню.

"Перегрупування" окупантів

Нагадаємо, нещодавно кілька прокремлівських ЗМІ опублікували заяву Міноборони РФ про відведення своїх підрозділів від Дніпра та бажання зайняти "більш вигідні позиції" на Херсонщині. Але дуже швидко пропагандисти РФ повідомили, що помилковість заяви. Зокрема, Міноборони РФ наголосило, що це була провокація – неправдиве повідомлення від імені відомства.

Насправді жодних ознак перегрупування немає.

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