Два дрона скинули на будівлю вибухівку, яка здетонувала.

Безпілотники атакували будівлю "поліції" в окупованій Горностаївці Херсонської області.

Як повідомляє російський Телеграм-канал ASTRA, атака відбулася 13 листопада. Двоє безпілотників скинули вибухівку на будівлю так званого "відділку поліції" на вулиці Торговій.

"Внаслідок вибухів пошкоджено два особисті автомобілі співробітників окупаційної поліції, сходи та вікна будівлі. Попередньо ніхто не постраждав", - пише канал.

Відео дня

Окупаційну поліцію в Горностаївці після окупації селища розташували в тому самому будинку, де раніше була законна українська поліція.

Ситуація у Херсонській області

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що необхідно ЗСУ для знищення російських окупантів на лівому березі Херсонської області. Зокрема, високоточна зброя.

Як повідомляли аналітики ISW, ЗСУ змогли перекинути на лівобережжя бронетехніку, а завдяки "діркам" у ППО працює наша ударна авіація.

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