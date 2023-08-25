Знищено також було 13 човнів та 10 крупнокаліберних гармат російських загарбників.

Очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про чергові втрати російських окупантів, зазначивши, що 33 з них "пішли на дно".

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, що начебто російські окупанти в гирлі Дніпра на островах перебувають в оточенні та п’ють воду просто з річки.

"Важка ситуація на лівому березі - гуманітарна і, в тому числі, з питною водою – вона розпочалася ще з моменту, як вони підірвали Каховську ГЕС, і там ускладнили життя і собі, і місцевому населенню", - сказала Гуменюк.

Відео дня

Вона додала, що про складну ситуацію у ворога "свідчать наші щоденні зведення, де ми говоримо про те, як нищимо їхній потенціал".

"Так і за минулу добу в нашому арсеналі – знищення їхніх десятьох крупнокаліберних гармат, 13-х човнів. А це говорить про те, що намагаючись маневрувати між островами, вони втратили свої шанси. І 33 окупанта пішли на дно", - повідомила речниця.

Ситуація на півдні України

Як повідомляв УНІАН, раніше Гуменюк заявила, що російські окупанти намагаються укріпити другу та третю лінії оборони на тимчасово окупованих територіях півдня. Вони намагаються ущільнити оборону за допомогою залізобетонних конструкцій.

За словами Гуменюк, ворог заміновував тимчасово захоплені території на півдні протягом декількох місяців. В Оперативному командуванні "Південь" переконані, що російські військові розуміють, що Збройні сили України прориватимуть їхню лінію оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: