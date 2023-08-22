Вони використовують залізобетонні конструкції та мінують територію.

Окупаційні війська РФ намагаються укріпити другу та третю лінії оборони на тимчасово окупованих територіях півдня.

"Зараз вони намагаються ущільнити оборону за допомогою залізобетонних конструкцій, —повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, загарбники заміновували тимчасово захоплені території на півдні протягом декількох місяців. В ОК "Південь" переконані, що російські військові розуміють, що Збройні сили України прориватимуть їхню лінію оборони. Наразі спостерігається укріплення окупантів на другому рубежі їхньої оборони.

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"Окрім того, третій рубіж уже також починає проявляти себе. Тобто вони розуміють, що через деякий час їм відступати вже до третьої межі", — пояснила Гуменюк дії росіян.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, ЗСУ здобули успіхи у просуванні в напрямку села Роботине і південніше села Малої Токмачки Пологівського району Запорізької області. Нараз тривають наступальні дії українських сил на Бердянському та Мелітопольському напрямках. За словами проросійських блогерів, українські війська, незважаючи на запеклі бої, дійшли до центру населеного пункту Роботине.

За останніми даними, втрати РФ у війні становлять 258 340 осіб. Російським військам, особливо 2-й та 20-й загальновійськовим арміям, не вистачає техніки. Це сковує їхні дії та знижує бойовий дух.

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