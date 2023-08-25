За минулу добу Збройні сили України знищили ще майже півтисячі російських окупантів та десятки одиниць їхньої військової техніки.
Як зазначається у зведенні Генштабу, загальні бойові втрати ворога серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення і по 25 серпня орієнтовно склали близько 259 тис. 630 (+470 за добу) осіб.
Танків противника було знищено 4 тис. 378 (+3) одиниць, бойових броньованих машин – 8 тис. 521 (+10), артилерійських систем – 5 тис. 361 (+28) та реактивних систем залпового вогню - 724 (+1).
Крім того, засобів протиповітряної оборони було знищено 495 (+1), літаків – 315, гелікоптерів – 316, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 тис. 356 (+12), крилатих ракет – 1 тис. 409 (+3).
Також кораблів/катерів ворога було знищено 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 7 тис. 790 (+17), а спеціальної техніки - 802 (+1). У Генштабі додали, що загалом усі дані ще уточнюються.
Удари по окупантах - останні новини
Минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по пункту управління, районам зосередження особового складу та зенітно-ракетним комплексам ворога.
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом доби уразили пункти управління, райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.