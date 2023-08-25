За добу було знищено, зокрема 28 артсистем, 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще майже півтисячі російських окупантів та десятки одиниць їхньої військової техніки.

Як зазначається у зведенні Генштабу, загальні бойові втрати ворога серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення і по 25 серпня орієнтовно склали близько 259 тис. 630 (+470 за добу) осіб.

Танків противника було знищено 4 тис. 378 (+3) одиниць, бойових броньованих машин – 8 тис. 521 (+10), артилерійських систем – 5 тис. 361 (+28) та реактивних систем залпового вогню - 724 (+1).

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Крім того, засобів протиповітряної оборони було знищено 495 (+1), літаків – 315, гелікоптерів – 316, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 тис. 356 (+12), крилатих ракет – 1 тис. 409 (+3).

Також кораблів/катерів ворога було знищено 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 7 тис. 790 (+17), а спеціальної техніки - 802 (+1). У Генштабі додали, що загалом усі дані ще уточнюються.

Удари по окупантах - останні новини

Минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по пункту управління, районам зосередження особового складу та зенітно-ракетним комплексам ворога.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом доби уразили пункти управління, райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

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