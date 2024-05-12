Дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий українській розвідці.

Головному управлінню розвідки Міністерства оборони було відомо про плани наступу ворога на Харківську область. Все вище військове керівництво поінформували про ці плани.

Про це в заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано Головним управлінням розвідки всі інстанції, керівництво і командування. Вживаються необхідні заходи", - заявив він. Відео дня

За словами Юсова, разом із Силами безпеки й оборони на Харківському напрямку зараз воюють з ворогом і спецпризначенці та спецпідрозділи ГУР МО України. Він підкреслив, що ворог зазнає великих втрат.

"Вся необхідна інформація оприлюднюється, Генеральним штабом, зокрема", - сказав він.

Юсов також закликав російських окупантів здаватися в полон, щоб не ставати гарматним м’ясом або військовими злочинцями режиму Путіна.

"Враховуючи втрати ворога в живій силі та техніці, я б хотів окремо звернутися до російських окупантів, військовослужбовців, зокрема московського та ленінградського округів, саме вони зараз перебувають на Харківському напрямку, щодо можливості здачі в полон... Україна гарантує дотримання міжнародних Женевських конвенцій, гуманітарного права. І гарантує життя й безпеку для тих військовослужбовців, які не хочуть ставати гарматним м’ясом або військовими злочинцями режиму Путіна. Такі військовослужбовці вже є. Найближчим часом про них буде більше інформації. Враховуючи втрати противника на цьому напрямку, вони значні і будуть лише збільшуватися, здатися або переходити на бік України – це розумна альтернатива", - зауважив представник ГУР.

Крім того, він додав, що прийнято рішення швидше відкрити додаткове місце утримання для російських військовополонених в Україні.

"Скоро буде ця інформація публічною і офіційною", - сказав Юсов.

Атака на Харківщину

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Харківському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області. На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що ситуація на фронті залишається загостреною, противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави. За його словами, наразі у Харківській області тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: