Відео оприлюднили воїни підрозділу ППО 28-ї ОМБр.

Українські Сили оборони збили російський штурмовик Су-25. Відповідне відео у Telegram оприлюднили воїни підрозділу ППО 28-ї ОМБр.

"Вєчного польота", - як то кажуть деякі ворожі блогери", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що доля екіпажу поки невідома, проте "ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше".

Варто зазначити, що Генштаб у свій звіт про втрати вже включив знищений літак окупантів. Таким чином, ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення знищили вже 368 ворожих літаків.

Втрати ворога - що відомо

Сьогодні у Росії повідомляли про атаку БПЛА на нафтобазу в Ростовській області та склад боєприпасів у Воронезькій області.

Так, повідомлялося, що після атаки БПЛА горить нафтобаза "Атлас" Росрезерву в Кам'янському районі, яка спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, а також відпускає нафтопродукти російській армії.

Крім того, у Воронезькій області атаковано склад із боєприпасами, мешканців двох населених пунктів евакуювали.

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