Нафтобаза спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, а також відпускає нафтопродукти російській армії.

У Росії вночі БПЛА атакували нафтобазу в Ростовській області та склад боєприпасів у Воронезькій області.

Так, згідно з повідомленнями росЗМІ, близько 03:00 ночі в Ростовській області збито 4 БПЛА. За попередніми даними місцевої влади, постраждалих немає.

При цьому місцеві жителі повідомляють, що після атаки горить нафтобаза "Атлас" Росрезерву в Кам'янському районі, яка спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, а також відпускає нафтопродукти російській армії.

Нафтобаза "Атлас" Росрезерву в Ростовській області вже піддавалася атаці в ніч на 3 серпня. Тоді БПЛА влучив в одну цистерну, почалася пожежа, яку вдалося ліквідувати. Сьогодні атака повторилася.

Крім того, у Воронезькій області атаковано склад із боєприпасами, російська влада заявляє про знищення 8 дронів.

Очільник Воронезької області Росії рано вранці середи оголосив, що в області було збито український безпілотник, через падіння його уламків евакуювали два населені пункти, але зараз жителі вже повертаються додому.

"Падіння фрагментів безпілотника спричинило загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Детонації не було. Однак оперативними службами було ухвалено рішення про тимчасову евакуацію жителів двох населених пунктів", - пояснює губернатор Олександр Гусєв у своєму телеграм-каналі.

Пізніше він повідомив, що загоряння вдалося ліквідувати, жителі повертаються до своїх домівок".

Новинний телеграм-канал ASTRA пише, посилаючись на місцевих жителів, що українські дрони атакували склад боєприпасів у хуторі Мала Меженка.

Атаки на РФ

Кілька днів тому росіяни скаржилися на масштабну атаку - атаки безпілотників і ракет зафіксували щонайменше в п'яти регіонах Росії. При цьому мер Москви Сергій Собянін назвав цю атаку однією з наймасштабніших "за весь час".

Крім того, в ніч на 22 серпня БПЛА атакували аеродром Маринівка. Згодом у мережі опублікували супунтикові знімки "Маринівки", які зробили вже після нічного удару. На них можна побачити значні руйнування.

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