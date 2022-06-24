Фельдшер отримав поранення нижніх кінцівок, але все ж таки доїхав до хворого та надав необхідну допомогу.

Сьогодні у Харківській області автомобіль "швидкої допомоги" потрапив під обстріл. Фельдшер Даніель Дзюба отримав поранення. Однак після цього він поїхав далі надавати допомогу хворому.

Про це розказали у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

"Бригада екстреної медичної допомоги 1104 на чолі з фельдшером Даніелем Дзюбою вирушила на виклик до 63-річного мешканця Зміївського району. На шляху до пацієнта спеціалізоване авто "швидкої" потрапило під обстріл", - йдеться у повідомленні.

Фельдшер отримав поранення нижніх кінцівок, але все ж таки доїхав до хворого та надав необхідну допомогу.

"Тільки після цього фельдшер оглянув власне поранення, самостійно надав собі допомогу та вирушив до лікувального закладу. Наразі стан працівника центру – задовільний", - повідомили у центрі.

Раніше у МОЗ розповіли, скільки лікарів загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ. У відомстві наголосили, що медикам на окупованих територіях будуть продовжувати нараховувати заробітну плату.

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