Від початку війни пошкоджено більше 700 закладів охорони здоров'я, більше 100 з них було зруйновано вщент.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтверджено загибель 12 цивільних медичних працівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогодні ми маємо 12 загиблих цивільних медичних працівників. Це ті цифри, які підтверджені статистикою. Але, на жаль, ця цифра більша, і є загиблі медичні працівники, які пішли до лав Збройних сил України боронити кордони нашої країни і допомагати на передовій рятувати військовослужбовців", - сказав він.

За словами Ляшка, з початку війни було пошкоджено більше 700 закладів охорони здоров'я, більше 100 з них було зруйновано вщент.

Також він додав, що медикам на окупованих територіях будуть продовжувати нараховувати заробітну плату.

Як повідомляв УНІАН, заклади охорони здоров’я в Україні почали отримувати онкопрепарати, які надійшли в рамках гуманітарної допомоги зі США.

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