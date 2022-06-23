Унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині є поранені та загиблі мирні жителі.

Унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині загинуло двоє осіб, ще десятеро людей отримали поранення.

Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

"23 червня унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині є поранені та загиблі мирні жителі. У м. Чугуїв є шестеро поранених, з яких двоє дітей - шести та дев'яти років. У селі Велика Бабка, Чугуївського району, одна особа отримала поранення. У Золочеві, Богодухівського району, також поранено одного цивільного", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначили в ОВА, внаслідок обстрілів окупантів постраждали двоє мешканців села Андріївка, Ізюмського району, дві людини загинули в місті Балаклія, Ізюмського району.

Як раніше повідомляв УНІАН, вдень 22 червня у результаті мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району Харківської області, здійсненого окупантами, загинули п'ять місцевих мешканок - під час ворожої атаки жінки були біля під'їзду багатоповерхівки.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, 23 червня на Харківському напрямку ворог обстріляв об’єкти цивільної та військової інфраструктури у Харкові та ще семи населених пунктах.

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