Унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині загинуло двоє осіб, ще десятеро людей отримали поранення.
Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.
"23 червня унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині є поранені та загиблі мирні жителі. У м. Чугуїв є шестеро поранених, з яких двоє дітей - шести та дев'яти років. У селі Велика Бабка, Чугуївського району, одна особа отримала поранення. У Золочеві, Богодухівського району, також поранено одного цивільного", - йдеться у повідомленні.
Також, як зазначили в ОВА, внаслідок обстрілів окупантів постраждали двоє мешканців села Андріївка, Ізюмського району, дві людини загинули в місті Балаклія, Ізюмського району.
Як раніше повідомляв УНІАН, вдень 22 червня у результаті мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району Харківської області, здійсненого окупантами, загинули п'ять місцевих мешканок - під час ворожої атаки жінки були біля під'їзду багатоповерхівки.
За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, 23 червня на Харківському напрямку ворог обстріляв об’єкти цивільної та військової інфраструктури у Харкові та ще семи населених пунктах.