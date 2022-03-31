Розпочато кримінальне провадження.

Під час авіаудару російських окупантів 10 березня по с. Слобожанське Ізюмського району Харківської області загинули 11-річний хлопчик та його мати. Їхні тіла вдалося дістати з-під завалів лише тепер.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.

В Офісі генпрокурора звернулися до громадян: якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua.

Раніше повідомлялося, як під Харковом чинний депутат Ізюмської міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Анатолій Фомічевський завів в Ізюм Харківської області російських окупантів.

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