Зросла кількість жертв нещодавнього ракетного обстрілу будівлі Миколаївської ОДА (нині - військової адміністрації).
Як повідомляє прес-служба ДСНС, усю ніч тривали роботи з розбору завалів та пошуку людей.
"Станом на 07:00 31 березня загинуло 16 людей (рятувальниками деблоковано з-під завалів 15 тіл загиблих, 1 людина померла у реанімації). Наразі працює 47 рятувальників та 9 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.
Обстріл Миколаївської ОДА
Раніше повідомлялося, що вранці 29 березня російські окупанти вдарили по будівлі Миколаївської ОДА.
За даними ДСНС України, в результаті обстрілу і попадання в дев'ятиповерхову адміністративну будівлю "сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверх без подальшого горіння".
30 березня очільник області Віталій Кім заявив, що обстріл будівлі супроводжувався переміщенням противника.