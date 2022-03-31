За останніми даними, загинули 16 людей.

Зросла кількість жертв нещодавнього ракетного обстрілу будівлі Миколаївської ОДА (нині - військової адміністрації).

Як повідомляє прес-служба ДСНС, усю ніч тривали роботи з розбору завалів та пошуку людей.

"Станом на 07:00 31 березня загинуло 16 людей (рятувальниками деблоковано з-під завалів 15 тіл загиблих, 1 людина померла у реанімації). Наразі працює 47 рятувальників та 9 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Миколаївської ОДА

Раніше повідомлялося, що вранці 29 березня російські окупанти вдарили по будівлі Миколаївської ОДА.

За даними ДСНС України, в результаті обстрілу і попадання в дев'ятиповерхову адміністративну будівлю "сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверх без подальшого горіння".

30 березня очільник області Віталій Кім заявив, що обстріл будівлі супроводжувався переміщенням противника.