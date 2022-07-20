Ще одна людина отримала поранення.

Внаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова загинули три людини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення", - повідомив він.

Дані обласного Центру екстреної медичної допомоги оновлюються, додав голова ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів по Харкову, жителів обласного центру закликали без потреби не виходити на вулиці.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Путін, ймовірно, наказав захопити Харків і неокуповану частину Харківської області.

Зокрема аналітики зазначають, що з 26 червня росіяни намагаються захопити Дементіївку, село на півночі від Харкова, яке має обмежене значення для захисту РФ від наступальних українських дій.

Крім того, українська військова розвідка опублікувала перехоплення розмови, де російський військовий скаржиться, що його командиру байдуже до втрат, адже він хоче тільки дістатися до Харкова.

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