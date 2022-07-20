Російські окупанти завдали ударів по Харкову, жителів обласного центру закликали без потреби не виходити на вулиці.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"В одному з районів Харкова російські окупанти зранку завдали ударів. Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо, є постраждалі", - написав він.
Синєгубов закликав жителів Харкова без потреби не виходити на вулиці міста, залишатися в укриттях та безпечних місцях.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлися на українську територію. Вороги обстрілювали як військові, так і цивільні об'єкти, зокрема, на Харківщині, були жертви та постраждалі.
Вдень 16 липня вороги обстріляли місто Чугуїв та село Коробочкине, а вночі 17 числа завдали ракетних ударів по Харкову.
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