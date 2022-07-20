За попередніми даними, у результаті ворожого обстріл є постраждалі.

Російські окупанти завдали ударів по Харкову, жителів обласного центру закликали без потреби не виходити на вулиці.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"В одному з районів Харкова російські окупанти зранку завдали ударів. Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо, є постраждалі", - написав він.

Синєгубов закликав жителів Харкова без потреби не виходити на вулиці міста, залишатися в укриттях та безпечних місцях.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлися на українську територію. Вороги обстрілювали як військові, так і цивільні об'єкти, зокрема, на Харківщині, були жертви та постраждалі.

Вдень 16 липня вороги обстріляли місто Чугуїв та село Коробочкине, а вночі 17 числа завдали ракетних ударів по Харкову.

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