У місті триває рятувальна операція, зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський відреагував на смертоносний удар по Харкову, який росіяни завдали у п'ятницю вранці, 6 жовтня.

Український лідер в Telegram зазначив, що триває рятувальна операція, і всім пораненим надається необхідна допомога. "Харків, російський удар цього ранку. Убита дитина - хлопчик. Десять років йому було... Мої співчуття рідним і близьким. Понад 20 людей постраждали", - зазначив президент.

Очільник держави також показав відео, на якому зазняті наслідки ворожого обстрілу.

Президент також висловив вдячність кожному, хто допомагає українцям, а також захисникам нашої держави, які ліквідують супротивників і наближають повернення справедливості для України.

"Наша стійкість, наш рух і щоденні втрати окупантів - це те, що має бути відповіддю на російський терор", - підкреслив очільник країни.

Росіяни атакували Харків - вибухи, руйнування та жертва

Російські загарбники 6 жовтня близько 7:00 атакували Харків - у обласному центрі вибухи пролунали до того, як було оголошено повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що унаслідок ворожого удару було пошкоджено житловий будинок, під завалами було знайдено дитину. Жертвою атаки з боку РФ став хлопчик, якому було 10 років, є багато постраждалих.

Речник командування Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що за попередніми відомостями, ворожі ракети летіли на Харків за балістичною траєкторією.

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