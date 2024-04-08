Йдеться про ключові заходи для підтримки людей.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду через ситуацію в Харківській області та потребу підтримати харків'ян, яких занурила у темряву Росія ударами по енергетиці.

Про ключове глава держави повідомив за підсумками зустрічі. Вона відбувалася за участі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, першої віцепремʼєр-міністерки Юлії Свириденко, міністра енергетики Германа Галущенка, міністра фінансів Сергія Марченка та команди Офісу президента.

"Ключове - заходи з підтримки харків’ян", - наголосив на зібранні Зеленський.

Зокрема, було представлено терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Крім того, уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області.

"Пропозиції регіональної підтримки - того, що кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше", - відзначив Зеленський.

Як підкреслив президент, головне зараз - не дати Росії досягти її терористичних цілей та підтримати наших людей.

Як захистити Харківщину - Зеленський повідомив про наміри влади

Раніше президент Зеленський повідомив про наміри зміцнити сили протиповітряної оборони (ППО) і радіоелектронної боротьби (РЕБ) на Харківщині.

Українським дипломатам буде доручено працювати з міжнародними партнерами для отримання нових систем ППО, оскільки Росія останніми атаками спричинила там вкрай важку ситуацію. Ще вчора в області були введені обмеження на світло.

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