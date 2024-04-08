У виданні наголошують, що завдаючи ударів по Харкову, Росія планує повністю знищити місто та захопити його.

Росія продовжує тероризувати мирне населення Харкова, обстрілюючи місто майже кожного дня. Тому зараз для РФ стратегією є повністю зруйнувати Харків та підкорити його собі, пише The Times.

У виданні розповіли про нещодавній нічний обстріл Харкова. Тоді очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Росія обирає мішенню ті місця, де живуть люди, таким чином країна-агресор намагається залякати цивільних жителів.

Також The Times процитувало слова російського пропагандиста Володимира Соловйова, який заявив, що "Харків має бути стертий з лиця землі".

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Відомо, що з лютого цього року мирні жителі щодня страждають від ракетних ударів та атак БпЛА, основними цілями яких є об'єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки.

"Десятки сіл у регіоні, що межують з Росією, довелося евакуювати після інтенсивних обстрілів. В результаті 526 000 людей - кожен п'ятий - у Харкові та його околицях класифікуються як "внутрішньо переміщені особи" (ВПО)", - цитує видання слова Синєгубова.

У матеріалі зауважують, що близькість міста до Донецького басейну і його положення в центрі залізниць означає те, що воно має стратегічне значення. Харків знаходиться за 40 кілометрів від кордону РФ, тому, як зазначають журналісти, його захоплення дозволило б російським загарбникам оточити ЗСУ на Донбасі.

Водночас президент України Володимир Зеленський запевняв, що наразі Харків "не в небезпеці", проте зазначив, що росіяни не приховують того, що місто є їхньою "бажаною ціллю".

"Якщо вони продовжуватимуть завдавати ударів щодня, як це було протягом останнього місяця, у нас можуть закінчитися ракети, і партнери знають про це", - попередив глава держави.

Крім того, автори матеріалу додають, що у Харкові стає все важче знайти житло для тих, хто втратив свою домівку, адже школи та університетські гуртожитки заповнені.

У виданні підкреслили, що невеликі містечка та села навколо Харкова перетворилися на центри розміщення ВПО, серед яких і місто Валки з населенням у 8 тисяч людей. Там надається притулом близько 23 тисячам переміщених осіб. За словами 72-річної Валентини Гармай та її 52-річної доньки Наталії, вони були змушені покинути Харків, адже російська ракета зруйнувала їхній будинок. Наразі вони живуть в гуртожитку, де раніше жили футболісти.

"Я сумую за домом. Сумую за церквою через дорогу, де священник завжди був таким добрим до мене. Але тут ми принаймні знаємо, що ми в безпеці від ракет", - розповіла Валентина.

Крім того, The Times згадало й про район у Харкові Північна Салтівка, який з великою інтенсивністю обстрілювали російські війська на початку повномасштабного вторгнення РФ. Наразі люди самотужки починають відбудовувати зруйновані будинки. У публікації розповіли про місцевого жителя Рому Харченка, у будинок якого два роки тому влучив 122-міліметровий снаряд, внаслідок чого у будинку зникло водо- та електропостачання. Проте з настанням тепла у місті він разом зі своїми сусідами почали замінювати вікна, розгрібати сміття і розставляти нові меблі.

"Це все дуже поступово, і ми не знаємо, коли це буде закінчено, але принаймні ми до чогось прагнемо", - пояснив Харченко.

Обстріли Харкова: останні новини

Як писав УНІАН, 6 квітня російські окупанти обстріляли житловий район Харкова. Внаслідок чого повідомлялося про одного загиблого та поранених. Також через атаку були пошкодження цивільної інфраструктури та загорання автомобіля.

Також раніше російська армія завдала повторного удару по рятувальниках, які приїхали на місце обстрілу. Тоді мер Харкова Ігор Терехов прокоментував такий цинічний удар РФ.

"Це цинізм росіян, ми із початку війни маємо такі випадки. Сьогодні вночі, коли приїхали наші рятувальники, рятувати людей, які були під завалами житлового будинку, в який влучив "шахед". У цих рятувальників влучив ще один "шахед", на жаль, маємо трьох загиблих працівників ДСНС. Крім цього, у нас є 12 поранених, 3 з них у тяжкому стані. Зараз лікарі роблять усе можливе, щоб вони вижили", - розповідав тоді міський голова.

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