Українським дипломатам буде доручено працювати з міжнародними партнерами для отримання нових систем ППО.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наміри зміцнити сили протиповітряної оборони (ППО) і радіоелектронної боротьби (РЕБ) на Харківщині.

"Основне питання – Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині", - відзначив він у Telegram за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Також були заслухані доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет.

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"Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України", - повідомив президент.

Глава держави вдячний усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові й у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити.

Разом з тим, Головнокомандувач Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках.

"Тримаємо позиції. Головне зараз – ефективна логістика", - додав президент.

Крім того, розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни.

Загроза наступу на Харків - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Times, Росія продовжує тероризувати мирне населення Харкова, обстрілюючи місто майже кожного дня. Тому зараз для РФ стратегією є повністю зруйнувати Харків та підкорити його собі.

Водночас, керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко вважає, що росіяни намагаються створити ілюзію, що будуть йти у наступ на Харків, хоча з військової точки зору немає доцільності розстрілювати цивільні об'єкти у місті. За його словами, регулярні російські удари по місту, які носять відверто терористичний характер з боку Росії, мають на меті посіяти паніку та деморалізацію серед населення, а також створити для російської пропаганди картинку, що нібито харків'яни терміново виїздять з міста, бо усі бояться захоплення Харкова.

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