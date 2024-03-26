Над Харківщиною збили щонайменше вісім безпілотників.

Просто зараз російська окупаційна армія атакує Харків безпілотними літальними апаратами. Про це повідомляють військові.

Близько 00:09 начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник написав, що на території області помічені російські БПЛА. О 00:23 Командування Повітряних сил Збройних сил України у своєму Telegram-каналі повідомило про групу "шахедів" на Харків. Містян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Згодом міський голова міста Ігор Терехов повідомив, що в Харкові було чутно вибух. Голова Харківської областної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що російські окупанти завдають ударів безпілотниками. "Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях", - закликав він.

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Оновлено о 02:00: Синєгубов пише, що у Харкові зафіксували влучання дрона у землю. Наразі про постраждалих не повідомлялося. "Триває огляд місць влучань ворожих безпілотників", - зазначив він.

За попередньою інформацією, над Харківщиною сили протиповітряної оборони збили щонайменше вісім російських дронів.

Оновлено о 01:48: Повітряні сили оголосили про відбій загрози ударних БПЛА.

Оновлено о 01:07: У місті пролунав третій вибух, пише Суспільне.

Оновлено о 00:56: Повітряні сили попереджають, що атака "шахедів" триває, варто залишатися в укриттях.

Війна в Україні: що відбувається у Харкові

Нагадаємо, 22 березня російські загарбники масовано обстріляли Україну ракетами. Найбільших руйнувань зазнала Харківщина - її атакували 21 ракетою.

Внаслідок обстрілів у місті зникли електрика та водопостачання. У неділю у обласній військовій адміністрації повідомляли, що без світла лишаються до 200 тисяч абонентів.

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