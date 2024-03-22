Перебувайте в безпечних місцях.

Цієї ночі Україна під черговою масованою російською атакою. У Харкові лунають гучні вибухи, в місті виникли перебої зі світлом.

О 04:33 мер Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму Telegram-каналі, що місто під обстрілом. Вже згодом він написав, що пролунало вже близько 15 вибухів. "У місті проблеми зі світлом - ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких "прильотів". Закликаю усіх бути обережними - ворог може продовжувати обстріли", - зазначив міський голова.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов також повідомляє про влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Він просить не залишати укриттів, оскільки небезпека ще не минула.

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Оновлено о 05:15: Харків продовжують обстрілювати. Через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту, повідомив Терехов.

Оновлено о 05:10: Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики, місто фактично повністю без світла, пише Синєгубов.

Нічна масована атака на Україну:

Ввечері Сили оборони півдня попереджали, що загарбники вперше за місяць вивели у Чорне море підводні ракетоносії, сумарний залп "Калібрів" - до восьми ракет.

Вже вночі стало відомо про зліт російських бомбардувальників. Крім того, Україну масовано атакували безпілотними літальними апаратами. Про перші пуска ракет стало відомо після 03:30.

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