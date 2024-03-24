Кількість добровольців, які ставали на захист свого міста від російських окупантів, перевищила всі очікування.

Офіцер Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним "Віто" розповів деталі підготовки воєнних розвідників до оборони Харкова та "план Буданова".

Як зазначили в ГУР, про це він розповів ексклюзивно для проекту "Хоробрі серця", зауваживши, що прибув до Харкова ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я зі своїм товаришем, він теж полковник, разом приїхали у Харків ще до повномасштабного вторгнення - готуватись до оборони міста й області", - сказав "Віто".

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Усе було заздалегідь сплановано, зазначають у розвідці. За словами начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, для захисту Харкова й області від росіян до міста перед вторгненням вирішили перевезти вантажі зі зброєю.

"За два-три тижні перед початком бойових дій нашими офіцерами були відправлені партії стрілецького озброєння разом з гранатометами, зрозуміло, вибухівкою тощо в місто Харків для створення з місцевих, скажімо так, ополчення. Це допомогло", - розповів Буданов.

Зауважується, що "Віто" - один із офіцерів, який реалізовував план підготовки до оборони Харкова.

"План Буданова" - він так у нас називався. Командир викликав мене і мого колегу. І Буданов говорив. Ми зібрались - і в Харків. Завантажили дві машини зброї, боєприпасів. Приїхали в місто, зробили тайникові закладки. 23 лютого я видав першу зброю людям", - пригадав офіцер.

За його словами, кількість добровольців, які ставали на захист свого міста від російських загарбників, перевищила всі очікування - привезеної зброї не вистачало.

"Не вистачало боєприпасів, гранат, РПГ. Те, що ми привезли, було розраховано на одну кількість добровольців, людей, які візьмуть в руки зброю. Але харківʼяни показали себе зовсім по іншому. Довелось їх озброювати", - додав "Віто".

Війна в Україні - останні новини

Раніше військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан висловив думку, що російські окупаційні війська можуть планувати великий наступ на літо 2024 року. Ворог збирає для цього угруповання у понад 100 тис. окупантів, проте ця кількість не допоможе противнику досягти планів.

Зібрані сили противник також може застосувати тільки на Луганщині - це угруповання може спробувати витіснити Сили оборони України за річку Оскіл та Сіверський Донець. Тоді противник окупує Луганську область і частину Харківської. Утім, цей сценарій можливий лише в одному випадку - якщо всі 100 тис. окупантів, яких зараз збирають, виживуть та не використовуватимуться для компенсації втрат.

Днями Американські аналітики заявили, що не бачать ознак підготовки окупантами потенційного наступу для захоплення Харкова. В ISW зазначили, що подібна наступальна операція була б дуже амбітним проектом. Це змусило б окупантів довго пересуватись відкритою місцевістю, що не робилось з початку вторгнення.

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