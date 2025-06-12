Влучання сталися в кількох районах міста. Поранені 14 осіб, серед них діти.

З 01:37 до 03:08 окупанти знову били по Харкову дронами-камікадзе. Зафіксовано 11 влучань і ще один дрон не розірвався.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках. Зафіксовано щонайменше 14 постраждалих, серед них - 4 дитини.

Як деталізував очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він деталізував, що серед поранених дітей: 2-річний хлопчик, 12-річна дівчинка, 16-річна та 17-річна дівчата.

Відео дня

Шевченківський район. Влучання в землю на території навчального закладу. Внаслідок обстрілу спалахнула трава та сміття. Пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку.

Також зафіксовано влучання БпЛА типу "Герань-2" в землю. Пошкоджено скління 3-х багатоквартирних житлових будинків. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава на площі 100 м.кв.

Слобідський район. Внаслідок обстрілу спалахнув магазин на площі 200 м.кв. Пошкоджено будівлю магазину.

Салтівський район. Внаслідок влучання БпЛА біля житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхової будівлі. Влучання БпЛА в дах технічного поверху 9-поверхової житлової будівлі. Спалахнула пожежа.

На даху складського приміщення виявлено нерозірваний БпЛА.

Удари по Харкову

У ніч на 11 червня РФ атакувала Харків ударними безпілотниками. Було пошкоджено багатоповерхові будинки, приватний сектор, цивільне підприємство тощо.

Внаслідок ударів загинуло троє людей, а кількість поранених досягнула 64 осіб.

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