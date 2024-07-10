Розбити їх вдалося завдяки зняттю заборони на використання озброєння партнерів для ударів по Росії.

В Бєлгородській області (Росія) були розбиті зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400, якими ворог бив по Харкову.

Як повідомляє Армія inform, про це сказав начальник штабу - заступник командира ОТУ "Харків" полковник Віктор Солімчук на брифінгу. Він зазначив, що українські підрозділи на передовій отримують певне озброєння та боєприпаси в межах допомоги від західних партнерів. "А головне - ми отримали дозвіл використовувати озброєння Заходу по військових об’єктах, розташованих на території Росії", - додав Солімчук.

За його словами, підрозділи Сил оборони на Харківському напрямку також завдають вогневого ураження по живій силі і техніці з раннього виявлення, тобто коли вони перетинають кордон.

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Солімчук зазначив, що Силам оборони потрібні засоби протиповітряної оборони для ураження літаків-носіїв авіаційних бомб з модулями планування і корегування, які запускаються з далекої відстані.

"Є потреба у високоточному ракетному озброєнні, з можливістю завдавати удари на всю глибину військ противника — і по пунктах управління, і по ППО, і по районах зосередження, і по інших важливих військових об’єктах на території РФ", - наголосив заступник командира ОТУ "Харків".

Знищення комплексів С-300/400 у Бєлгородській області

Полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула заявив, що знищення комплексів С-300/400 у Бєлгородській області є наслідком дозволу США бити західною зброєю по РФ. Він зазначив, що основним знаряддям руйнування Харкова якраз були зенітні ракети С-300.

Експерт зазначив, що після знищення зенітно-ракетних комплексів тактика ворога зміниться, бо у ворога є бажання знищити Харків, але реальність склалася така, що тепер буде досить важко, завдяки західній високотехнологічній зброї, їм щось робити з Харковом.

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