Влучання у центральній частині міста, район щільної житлової забудови.

Харків сьогодні, 25 листопада, близько 8:30 опинився під ударом росіян. Наразі відомо вже про 15 постражадих. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

"Влучання у центральній частині міста, район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки", - зазначив він.

За словами Терехова, через влучання горіли господарчі споруди та автомобілі. Екстрені служби та волонтери працюють на місці над ліквідацією наслідків удару.

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"Вже 13 постраждалих", - написав мер.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов інформує, що з 13 виявлених на цей час постраждалих, дев'ять - госпіталізовані.

Згодом він повідомив, що кількість постраждалих зросла до 15.

Щодо ситуації з наслідками удару він інформує, що рятувальники локалізували пожежу внаслідок ворожого обстрілу.

"Влучання прийшлося в землю. Горіли три авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, пошкоджені скління житлових будинків", - ідеться в повідомленні.

Оновлено 10:04. Голова Харківської ОВА повідомиив, що за попередніми даними, ворог вдарив по місту з ракетної системи С-400. Наразі вже 16 постраждалих.

У свою чергу мер міста повідомив про 19 постраждалих.

Оновлено 10:25. Синєгубов поточнив, що серед постраждалих 13 жінок та шсть чоловіків у віці від 21 до 71.

"16 постраждалих у середньому стані, інші в легкому. Госпіталізували 13 осіб", - ідеться в повідомленні.

Захзначається, що ворожий обстріл прийшовся в двори житлових багатоповерхівок - понад 40 будинків пошкоджено, а також горіли три автівки

Атаки на Харків - останні новини

Росіяни тероризують населення Харкова. Зокрема 4 листопада вдарили по супермаркету міста, в результаті чого більше десятка людей постраждали.

У ніч на 8 листопада російські війська атакували Харків 500-кілограмовими авіабомбами. Удару зазнали Салтівський і Шевченківський райони. Постраждали 25 людей. Було влучання На Салтівці у багатоповерхівку - авіабомба зруйнувала підʼїзд будинку з 1-го по 3-й поверх.

Пізніше видання BILD опублікувало матеріал, в якому зазначалось, що російські окупанти почали націлювати свої атаки в Харкові на супермаркети. Метою ворога є максимально ускладнити життя для містян, яких у місті залишається близько 1 млн, зокрема 200 000 вимушених переселенців.

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