Їхній стан оцінюється як середній та легкий.

Цієї ночі, близько 3:30, російські окупаційні війська атакували Харків 500-кілограмовими авіабомбами. Удару зазнали Салтівський та Шевченківський райони.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, станом на зараз відомо про 25 поранених, п'ятьох з яких госпіталізували. Їхній стан оцінюється як середній та легкий. Крім того, було евакуйовано 30 людей, із них - 4 дітей.

На Салтівці є влучання у багатоповерхівку. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. Авіабомба зруйнувала підʼїзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Також пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів та виходи станції метро.

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"У самісінькому центрі ворог вдарив по відкритій території, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки. Ще одне влучання біля житлової забудови також в центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро. На щастя, - без постраждалих", - пише Синєгубов.

Як додав омбудсмен Дмитро Лубінець, під завалами все ще перебувають люди.

"Зруйновано кілька поверхів. Багато постраждалих, у тому числі діти! Скільки ще має загинути цивільних, щоб світ зупинив російського агресора?" - обурився він.

Війна в Україні - атаки на Харків

Як відомо, Харків щодня потерпає від російських обстрілів. Під час ракетного обстрілу 1 листопада зафіксували влучання у місце дислокації поліції. Тоді загинув один поліцейський, ще 36 правоохоронців, один рятувальник та 13 цивільних постраждали.

4 листопада Росія вдарила по супермаркету в Харкові. Кількість постраждалих - 13. У Шевченківському районі пошкоджені багатоповерхівки, легкові автівки, будівля супермаркету та інші торгівельні об'єкти.

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