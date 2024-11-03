Російська терористична армія завдала нових ударів по Харкову. Наразі відомо про трьох постраждалих людей.

Мер міста Ігор Терехов повідомляв у своєму Telegram-каналі про дві серії вибухів. В першому випадку КАБ завдав удару по Харкову, решта атак - у передмісті. Авіаційна бомба впала у лісосмузі, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Вже після другої атаки "прильоти" зафіксували у Шевченківському районі міста. Є влучання у супермаркет біля багатоповерхових будинків, постраждали троє людей. Також пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту, у будинках вибило шибки.

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Оновлено о 23:30: У Ківшарівці зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, під завалами щонайменше троє людей. Одну жінку вдалося врятувати. В обласній військовій адміністрації зазначили, що аварійно-рятувальні роботи ускладнюють постійні обстріли.

Оновлено о 23:00: Росіяни атаковали смт Ківшарівка, що у Купʼянському районі області. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, також є один постраждалий. Під завалами можуть перебувати люди.

Оновлено о 22:52: Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до чотирьох людей, повідомляють в ОВА.

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