Російські окупанти підірвали три автомобільні мости на Харківщині.
Про це у своєму Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі міста Харків. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій наших військ. У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами здійснено підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контр-наступальних дій підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного 5 травня Сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.
6 травня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.