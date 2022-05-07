Також ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі міста Харків.

Російські окупанти підірвали три автомобільні мости на Харківщині.

Про це у своєму Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі міста Харків. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій наших військ. У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами здійснено підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контр-наступальних дій підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного 5 травня Сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

6 травня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

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