Залужний обговорив з американським генералом Марком Міллі ситуацію на фронті.

Сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

Про це йдеться у Telegram-каналі головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Він повідомив, що обговорив з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі оперативну обстановку щодо збройної агресії в Україні. "Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку.

Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках", - зазначив Залужний.

За його словами, він акцентував на поновленні застосування російським агресором крилатих ракет з метою руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні.

"Питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня у Генштабі ЗСУ заявили про втрату ворогом контролю над кількома населеними пунктами на межі Миколаївської та Херсонської областей.

Водночас окупанти не припиняють ведення наступальних дій з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з Кримом.

Вас також можуть зацікавити новини: