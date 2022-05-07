Знищений російськими музей, присвячений життю та творчості поета Григорія Сковороди.

У Харківській області в ніч проти 7 травня внаслідок обстрілу військ Російської Федерації було знищено Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка.

Про це повідомили в Facebook селищної ради Золочева.

Внаслідок ракетного удару рашистів спалахнула сильна пожежа.

Снаряд влетів під дах старовинного маєтку, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею, повідомило "Суспільне" з посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка.

Внаслідок обстрілу був поранений 35-річний син директора музею – він цієї ночі охороняв приміщення. Чоловіка витягли з-під завалів, медики діагностували у нього травму ноги та відправили до лікарні.

Довідка УНІАН. Музей розташований у с. Сковородинівка. У маєтку XVIII століття, де останні роки свого життя працював та біля якого був похований Григорій Сковорода. Цієї зими в Україні на державному рівні мають відзначати 300-річчя з дня народження українського філософа.

Як повідомляв УНІАН, раніше у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти захопили міський краєзнавчий музей. Місцеві зрадники "допомогли" ворогу знайти місце, де зберігається скіфське золото.

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