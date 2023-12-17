Вже встановлено його особу.

Сьогодні російські окупанти знову обстріляли Херсон, унаслідок чого в місті загинув літній чоловік.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Удар припав на центральну частину міста.

"Внаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ загинув чоловік. Його тіло виявили сьогодні зранку", - написав він.

Начальник МВА додав, що вже встановлено особу загиблого, нещодавно йому виповнився 81 рік.

Водночас у Telegram-каналі Херсонської обласної військової адміністрації уточнюється, що загарбницькі війська вдарили по центральній частині міста близько 10:20.

Вночі ворог 5 годин тероризував південь України

Вночі армія РФ протягом п’яти годин тероризувала південні регіони атакою безпілотників.

Сили оборони півдня України повідомили, що в їхній зоні відповідальності підрозділами протиповітряної оборони було збито 16 БпЛА типу "Shahed-131/136", запущених окупантами з Криму. Сім дронів-камікадзе збито на Херсонщині, дев’ять - на Одещині.

Під час бойової роботи один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі та вибухнув.

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