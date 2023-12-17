Збитий дрон впав на приватний сектор, зруйновано житлові будинки.

На Одещині через дронову атаку окупантів сталася масштабна пожежа, загинула цивільна людина.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, протягом п’яти годин вночі ворог тероризував південні регіони атакою БПЛА.

"В нашій зоні відповідальності підрозділами протиповітряної оборони збито 16 БпЛА типу "Shahed-131/136", запущених окупантами з Криму. Сім дронів-камікадзе збито на Херсонщині, дев’ять - на Одещині. Під час бойової роботи один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі та вибухнув", - розповіли військові.

В результаті, вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо й ангар з майном приватної спортивної установи. Через падіння дрона виникла масштабна пожежа.

У пресслужбі регіонального главку ДСНС уточнили, що пожежу ліквідовували понад чотири години, зруйновано три одноповерхових житлових будинків, палали - два. На місці події виявлено загиблого чоловіка.

"Також сталось руйнування складського приміщення приватної спортивної установи з подальшим загорянням, яке теж ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим жителям поруч розташованих будинків, частина з яких також зазнали пошкоджень.

Всього від ДСНС залучались 10 одиниць техніки та 53 рятувальники.

Рятувальники оприлюднили відео, на якому зафіксовано ліквідацію масштабної пожежі.

Армія РФ вдарила вночі по Україні "Іскандером-К"

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада російська армія атакувала Україну крилатою ракетою "Іскандер-К", керованою авіаційною ракетою Х-59 та двома десятками ударних безпілотників. Дрони було запущено з районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим). Українські захисники збили всі 20 "шахедів" та ракету Х-59, крилата ракета "Іскандер-К" цілі не досягла. Загалом повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

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