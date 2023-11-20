Ще одна людина зазнала поранень.

Російські загарбники сьогодні відкрили вогонь по Херсону, внаслідок чого загинуло двоє водіїв. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram.

Зокрема, зранку російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні.

"Внаслідок ворожого удару загинули двоє водіїв, ще одна людина – поранена", - наголосив Прокудін.

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Крім того, пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок.

Окремо Прокудін повідомив, що за минулу добу противник здійснив 51 обстріл, випустивши 323 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С-60, РПГ, БПЛА та авіації.

Водночас, по місту Херсон ворог випустив 30 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення, з них - 1 дитина", - додав Прокудін.

Обстріл Херсона 19 листопада - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада у Херсоні сьогодні від обстрілу російських загарбників постраждало пʼятеро людей. Серед постраждалих - 3-річна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та ще двоє жінок 47 і 69 років.

Дівчинка була доставлена до реанімації. Лікарі виявили у неї мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини.

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