Збройні сили підходять до захопленого міста з двох сторін.

Херсонський напрямок не відстає від Харківського, і там українські захисники продовжують проводити методичне знищення угруповання російських окупантів за допомогою дистанційних засобів вогневого впливу.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Але ми все одно там просуваємося вперед. Там вже підтверджено населений пункт Олександрівка. Звільнений. Це говорить про те, що ми заходимо з різних сторін на Херсон. Він може опинитися в щільному кільці Збройних сил України", — пояснив експерт.

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Як писав УНІАН, наприкінці серпня ЗСУ офіційно пішли в контрнаступ на півдні. З початку тижня захисники активно наступають і в Харківській області.

З 1 вересня ЗСУ, за словами президента Володимира Зеленського, звільнили близько двох тисяч квадратних кілометрів територія.

На півдні українські сили продовжують повільно знищувати логістичні шляхи ворога, що забезпечують життєдіяльність угруповання ЗС РФ на Херсонщині.

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