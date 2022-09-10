Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину, каже президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку місяця ЗСУ звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території.

Про це йдеться в його новому відеозверненні.

"Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде", – сказав він.

Відео дня

Окремо глава держави згадав бійців 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку та воїнів 214-го окремого стрілецького батальйону.

"Дякую за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто", – сказав він.

Водночас Зеленський повторив заклик до російських військових, які "не хочуть повертатися в РФ", здаватися в полон із гарантією поведження згідно з Женевськими конвенціями.

Як писав УНІАН, 8 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що з першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів території України.

За даними Генштабу, останніми днями ВСУ звільнили або взяли під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області, зокрема й місто Балаклія.

Сьогодні, 10 вересня, стало відомо про звільнення від окупантів міста Куп’янськ.

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