Сьогодні в результаті вогневого впливу артилерії завдано ураження по двох пунктах управління, 8 районах зосередження живої сили та військової техніки супротивника, а також ворожій понтонній переправі.

Військовослужбовці Збройних сил України продовжують звільняти населені пункти у Харківській області та на Південнобузькому напрямку.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Продовжується звільнення населених пунктів, що були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області та на Південнобузькому напрямку. З міркувань безпеки наших військовослужбовців офіційну інформацію буде надано згодом", - зазначили у Генштабі. Відео дня

Також повідомляється, що протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад 17 ударів по опорним пунктам та місцях скупчення живої сили і техніки супротивника, а також складах боєприпасів. Підрозділи протиповітряної оборони України знищили безпілотний літальний апарат та збили авіаційну ракету Х-59 у повітряному просторі Дніпропетровської області.

Крім того, поточної доби в результаті вогневого впливу артилерії завдано ураження по двох пунктах управління, 8 районах зосередження живої сили та військової техніки супротивника, а також ворожій понтонній переправі.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни, захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ у різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

8 вересня ЗСУ офіційно прозвітували президенту про звільнення Балаклії Харківської області. Вранці, 10 вересня, з’явилась інформація про звільнення Куп’янська.

На думку аналітиків, українські війська можуть створити загрозу оточення сил противника в Ізюмі. Британські розвідники, своєю чергою, констатують, що напад ЗСУ під Харковом був для росіян неочікуваним.

Поки російське командування відповіло демонстрацією стягування "резервів" до розбитих угрупувань.

США ввечері 9 вересня вперше назвали дії ЗСУ біля Херсона "контрнаступом". Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вважає операцію Збройних сил України "надихаючою", а глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі бачить у ній "стійкий прогрес".

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 52 150 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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