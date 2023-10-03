Внаслідок удару керованою авіабомбою зруйновано 7 будинків.

Херсон зазнав сьогодні чергового ворожого удару, внаслідок чого мінімум одна людина загинула та 9 зазнали поранень.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, російська армія поцілила керованою авіабомбою по житловому кварталу передмістя Херсону.

"Через ворожий удар було зруйновано 7 будинків, під завалами опинились мирні мешканці. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей, одна людина була без ознак життя. Ліквідовано пожежу, що виникла в житловому будинку та господарчій споруді після влучання", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко інформував, що станом на 17-ту годину у Херсонській міській територіальній громаді через обстріли з боку російських окупаційних військ одна людина загинула - чоловік на момент атаки перебував у власному гаражі. Також поранені 9 людей - троє чоловіків, 63 років та двоє по 49, і шестеро жінок - наймолодшій 28 років, найстаршій 77.

"Всі постраждалі - із передмістя Херсона, яке армія РФ обстріляла сьогодні ще й з авіації", - зазначив він.

Ситуація на півдні України

Сил оборони півдня України сьогодні інформували, що російська армія завдала бомбового удару по острову Зміїний у Чорному морі та продовжує тероризувати мирне населення Херсонського району, скидаючи осколкові боєприпаси з дронів. Протягом минулої доби окупанти скинули таких чотири боєприпаси.

Внаслідок обстрілів загинув поліцейський, поранено його колегу та 5 цивільних. Також зруйновано дві будівлі автоцентру, пошкоджено 17 будинків та 43 одиниці автомобільної техніки.

Водночас Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу ліквідовано 17 окупантів. Було знищено три ворожі гармати, дві одиниці автомобільної техніки та польовий пункт боєпостачання.

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