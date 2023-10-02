Загарбники обстріляли транспортне підприємство, одному із потерпілих відірвало ногу.

Сьогодні, 2 жовтня, вранці російська армія завдала удару по середмістю Херсона. В результаті атаки постраждали люди, серед яких комунальники та поліцейські.

Як повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, близько 10:00 ворог знов обстріляв Херсон. Зокрема, російська армія обстріляла транспортне підприємство.

"Внаслідок обстрілу Херсона поранення отримали четверо людей, двоє з них знаходяться у тяжкому стані", - розповів посадовець.

За даними ОВА, удар завданий артилерією.

"Під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під триваючими вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний. Крім того, під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

У четвертого постраждалого, за попередніми даними, травми нетяжкі.

Крім того, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко нагадав, що 29 вересня від ворожого обстрілу постраждали двоє працівників комунального підприємства "Парки Херсона". Люди - у стані середньої важкості, наразі вони у лікарні.

"Одному з чоловіків видалили око, у другого поранені обидві руки й нога", - розповів Мрочко.

Загалом у Херсонській міській територіальній громаді з дня деокупації, 11 листопада 2022 року, при виконанні посадових обов'язків загинули 9 працівників комунальних підприємств (транспорт, медицина, освіта, теплозабезпечення тощо) і 27 були поранені.

Поза роботою армією РФ були убиті вісім працівників херсонських комунальних підприємств та вісім поранені.

Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, останнім часом набагато збільшилась кількість обстрілів правобережжя. Він нагадав, що протягом минулої доби ворог масоване обстріляв низку населених пунктів, в тому числі ворог скидав авіаційні бомби. Сталися влучення у житлові будинки, лікарні тощо, загинула людина, кілька осіб поранені.

Зокрема, вночі 39-річна жінка та її дочка 13-річна донька отримали поранення. Посадовець уточнив, що у дитини – поранення живота.

"Зранку завдано удару по середмістю Херсона. Зруйновано будинки…", - повідомив Толоконніков.

Стуація в Херсонський області - останні новини

За минулу добу ворог понад 70 разів обстріляв Херсонську область, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. Тільки по Херсону загарбники випустили два десятки снарядів. Загинула людина, ще шість - дістали поранення, серед них двоє дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: