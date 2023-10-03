Сили оборони знищили на півдні три ворожі гармати та польовий пункт боєпостачання.

Російська армія завдала бомбового удару по острову Зміїний у Чорному морі та продовжує тероризувати мирне населення.

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, наразі корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 8 кораблів, з яких 7 - перебувають у Чорному морі та один - в Азовському.

За даними військових, кораблі загарбників маневрують вздовж узбережжя РФ і тимчасово окупованої Автономної республіки Крим. Ракетоносії поки заведені в пункти базування.

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"Продовжуючи активність тактичної авіації у Чорному морі, окупанти застосували дві керовані авіабомби в напрямку острова Зміїний (Одещина – УНІАН)", - розповіли у пресслужбі.

Також повідомляється, що противник завдав авіаційних ударів із застосуванням крилатої ракети (ймовірно Х-59) по території підприємства в населеному пункті Миролюбівка Херсонського району.

Зазначається, що ворог продовжує тероризувати населення Херсонського району, скидаючи осколкові боєприпаси з дронів. Протягом минулої доби окупанти скинули таких чотири боєприпаси.

"Протягом доби ворог здійснив близько 70 артилерійських обстрілів з використанням 415 снарядів, у тому числі 10 обстрілів населених пунктів Херсонщини. Під обстрілами перебували жителі Херсону, Золотої Балки, Велетенського, Тягинки, Чорнобаївки", - йдеться у повідомленні. У Силах оборони нагадали, що внаслідок обстрілів загинув поліцейський, поранено його колегу та 5 цивільних. Також зруйновано дві будівлі автоцентру, пошкоджено 17 будинків та 43 одиниці автомобільної техніки.

Водночас Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу ліквідовано 17 окупантів. Знищено три ворожі гармати, дві одиниці автомобільної техніки та польовий пункт боєпостачання.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ продовжують наступальні дії в районі Бахмута, де тривають важкі бої. Зокрема, в районі залізничної колії, вздовж якої проходить зараз російська лінія захисту. Українським захисникам вдалося зайняти більш вигідні позиції поблизу одного зі звільнених населених пунктів.

Водночас відомо, що окупанти прагнуть за будь-яку ціну утримати лінію оборони вздовж залізниці на південь від Бахмута.

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