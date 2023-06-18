У Генічеському районі продовжують детонувати снаряди, є великі руйнування в селищі Рикове, люди евакуюються.

"Бавовна" у селищі Рикове Генічеського району - це потужний удар по російських окупантах на лівому березі Херсонської області і по їхньому озброєнню.

Про це сказав речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону. За його словами, там продовжують детонувати снаряди, які зберігалися на складі загарбників, і вони розлітаються на кілометр.

"Імовірно, дуже багато було на цьому складі снарядів. Це буде потужний удар по окупантах на лівому березі Херсонщини і по їхньому озброєнню", - наголосив Толоконніков.

Також він розповів, що є великі руйнування в Риковому, люди евакуюються, зокрема, в Генічеськ.

Знищення складу боєприпасів росіян на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що на окупованій частині Херсонської області пролунав потужний вибух, за яким послідувала серія вибухів. Припускалося, що був знищений склад росіян з боєприпасами в селищі Рикове (колишня назва - Партизани, - УНІАН) Генічеського району.

Пізніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив ліквідацію великого складу боєприпасів окупантів поблизу Генічеська. Він зазначив, що чим більше детонації, то тим менше снарядів полетить по наших захисниках.

Зазначимо, що селище Рикове (кримсько-татарською мовою - Orta-Quyu) було засноване в 1874 році. У 1930 році, в період радянської окупації України, воно було перейменоване в Партизани і носило цю назву до 2016 року, коли в рамках декомунізації селищу повернули історичну назву.

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