На окупованій частині Херсонської області вороги відправляють людей у "підвал", зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

На окупованій Херсонщині катують українців, в їх будинки заселяють російських військових.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram. Він зазначив, що останніми днями з окупованих російськими варварами районів Херсонської області надходить інформація про масові катування, мародерства та переслідування громадян України.

"Найбільш поширеним видом звірств, що здійснюються російськими варварами, є арешти і закриття в "підвал" громадян, де від них вимагають заяв про нібито наявні у них бажання оформити російське громадянство і отримати російський паспорт. Тих, хто відмовляється, піддають фізичним тортурам і змушують переписати на російських окупантів особисту власність - будинок, автомашину тощо, після чого непокірних видворяють за межі окупованої зони", - зазначає Чубаров.

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Він повідомив, що днями у селищі Новоолексіївка Генічеського району російські окупанти провели повторні рейди з метою заселення російських військовослужбовців до будинків господарів, які були змушені раніше евакуюватися. "При цьому насамперед такому "заселенню" піддаються будинки громадян, відомих своєю вірністю українській державі", - зазначив Чубаров.

Він розповів, що російські окупанти в Новоолексіївці зламали двері та заселили будинок сім'ї Едема та Гульнари Бекірових. При цьому нагадав, що Едем - колишній в'язень Кремля, а Гульнара - член Меджлісу кримськотатарського народу. Він зазначив, що сім'я Бекірових була раніше евакуйована з окупованої Новоолексіївки.

Ситуація в Херсонській області - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, російські окупанти обіцяють грошову винагороду жителям Залізного Порту за отримання російського громадянства.

Зазначалося, що у населеному пункті Залізний Порт тимчасово зайнятої території Херсонської області російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення. Для цього до села перемістили паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань. Зважаючи на те, що черги бажаючих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду.

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