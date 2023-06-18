Росіяни облаштували свій склад на території елеватора.

На окупованій частині Херсонської області пролунав потужний вибух, за яким почалася серія вибухів. За попередніми даними, знищено склад росіян з боєприпасами.

"Смт. Партизан Геніченського району. Влучання на територію елеватора. Судячи з повідомлень від місцевих - великий склад. Пішла детонація", - повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Крім того, він опублікував барвисті фото детонації на російському складі. Стовп диму видно за кілька кілометрів від місця інциденту.

Інші Telegram-канали повідомляють, що склад, який розташований в районі населених пунктів Партизан і Рикове, був дуже великим, а вибухи гримлять вже кілька годин.

Також в мережі з'явилося вражаюче відео вибухів на російському складі.

Ситуація на фронті станом на 18 червня - що відомо

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Українська авіція за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу російських військових. В результаті знищено два ЗРК ворога.

При цьому ракетні війська і артилерія сил оборони вразили три пункти управління, два райони зосередження живої сили, п'ять складів боєприпасів і три артилерійські підрозділи.

Також повідомляється про знищення двох російських ударних вертольотів Ка-52, а також 12 БПЛА різного типу.

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