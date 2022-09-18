Навіть підліткам було смішно слухати пропагандистські промови Стремоусова.

Херсонський колаборант Кирило Стремоусов, який співпрацює з російською окупаційною владою в місті, провів зустріч з дітьми і спробував їм вселяти ідеї "русского міра". Однак його розповіді навряд чи оцінили, підлітки реготали.

Відео з ганебною промовою Стремоусова вже з'явилося в мережі.

Так, колаборант розповів, що веде "інформаційну війну з неонацистами". Стремоусов намагався налякати дітей тим, що з дівчаток можуть"зробити" хлопчиків і навпаки. Не обійшлося без брехливих розповідей про те, що американські "місіонери" нібито "допомагають" дітям змінювати стать.

Відео дня

Слухаючи дивні історії Стремоусова, діти насилу приховували здивування і навіть сміялися. Вони намагалися закрити обличчя руками, але все одно було видно, наскільки підлітків веселять розповіді колаборанта.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Херсонщині окупанти залякують місцеве населення. Рашисти виселяють людей з будинків і погрожують їм смертю.

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