Загарбники загрожують місцевому населенню і змушують допомагати у фортифікаційному обладнанні позицій.

Російські окупанти на тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти продовжують протиправні прикриватися мирним населенням. Загарбники масово виселяють людей з їхніх будинків у двох населених пунктах області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

"На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти продовжують протиправні дії щодо мирного населення. Так, надходить інформація про масове виселення жителів з їх приватних будинків в Приозерному і Трифонівці", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в районі населеного пункту Чонгар окупанти погрожують місцевому населенню смертю та змушують допомагати у фортифікаційному обладнанні позицій.

Як раніше повідомляв УНІАН, Збройні Сили України 29 серпня пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

Того дня стало відомо, що окупанти почали тікати: 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

Станом на 13 вересня повідомлялося, що ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку, але не називають звільнені населені пункти з метою дотримання норм безпеки.

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